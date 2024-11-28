Adana'nın Feke İlçesinde Dev Kaya Parçası İki Evi Vurdu

Adana'nın Feke ilçesinde, yamaçtan yuvarlanan büyük kaya parçası iki evde hasara neden oldu.

Uğurlubağ Mahallesi'nin Uçuk mevkisinde yamaçtan kopan "dev" kaya parçaları yuvarlandı.

Ağaçlara da zarar veren kaya parçası, Gülsüm Taşoğlu ve İbrahim Çelen'e ait iki eve isabet etti.

Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, evlerde hasar oluştu.

Kaya parçalarının bölgeden kaldırılması için çalışma başlatıldı.