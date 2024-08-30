Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangınları söndürüldü
Gürümze ve Kısacıklı mahallelerindeki ormanlık alanlarda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, Feke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangınları söndürüldü.
Gürümze ve Kısacıklı mahallelerindeki ormanlık alanlarda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine sevk edilen Feke Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.