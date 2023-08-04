Adana'nın Feke ilçesine bağlı Konakkuran Mahallesi İmirömer mevkiinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Feke'ye bağlı Konakkuran Mahallesi İmirömer mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Helikopterlerin de havadan destek verdiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmasını sürdürdüğü bildirildi. - ADANA