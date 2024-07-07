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Adana'nın Feke ilçesinde bahçede çıkan yangın söndürüldü

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Adana'nın Feke ilçesinde bulunan Sülemişli Mahallesi'ndeki bir bahçede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Feke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında, 3 dönümlük alan zarar gördü.

Adana'nın Feke ilçesinde bahçede çıkan yangın söndürüldü.

Sülemişli Mahallesi'ndeki bir bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Feke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında, 3 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

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