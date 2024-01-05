Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlanıyor

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kentte düzenlenen programlarla kutlanıyor.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenlere Uğur Mumcu Meydanı'nda devam edildi.

Burada da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, konuşmasında, Adana'da yapılan kurtuluş mücadelesi sonucu işgalci Fransızların barış istemek zorunda kaldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu barış, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanınması anlamına da gelir. Bu vesileyle barış kabul edilir ve Fransızlarla barış imza edilir. Böylelikle Adana'nın kahramanları, atalarımız aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanınmasında da öncelikli rol oynarlar. İşte Adana'nın önemli rolü budur. İşte bu 5 Ocak böyle olmuştur. Türkiye'miz böyle kurulmuştur. Atalarımız çok bedel ödemiştir, çok kan dökülmüştür bu ülke için. Dolayısıyla biz bu ülkeyi düşmandan kurtaran, öncelikle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ve atalarımıza şükran borcumuzu asla unutmamalıyız."

Jandarma ekibi gösteri sundu

Şiirlerin okunduğu törende, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Vali Yavuz Selim Köşger ve katılımcılar, kutlamalar kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Pozantı'dan bisikletli sporcular tarafından "Atatürk'ün Mücahitlerinden Adana'ya" ismiyle düzenlenen etkinlikte taşınan Türk bayrağı, Vali Köşger'e teslim edildi.

Törende, Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Merasim Bölük Komutanlığı "Tüfekli Hareketler" gösterisi sundu, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Mehteran Birliği konser verdi.

Vatandaşlar, programda çalınan marşlara bayraklarını sallayarak eşlik etti.

Öte yandan çelenk koyma törenine Azerbaycan'dan gelen Karabağ gazileri de katıldı.