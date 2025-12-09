Haberler

Adana'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Adana'nın Ceyhan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, deprem saat 21.45'te, 12,3 kilometre derinlikte kaydedildi ve kent merkezinde hissedildi. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 21.45'te merkez üssü Adana'nın Ceyhan ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12,3 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

