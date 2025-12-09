Adana'da 3.5 büyüklüğünde deprem

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 21.45'te merkez üssü Adana'nın Ceyhan ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12,3 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.