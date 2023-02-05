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Adana'nın 4 ilçesinde eğitime kar engeli

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Adana'nın 4 ilçesinde eğitime kar engeli

ADANA'nın Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ ve Feke ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

ADANA'nın Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ ve Feke ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Adana'nın yüksek kesimlerinde yoğun şekilde devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ ve Feke ilçelerinde eğitime yarın bir süreyle ara verildiği açıklandı. Ayrıca bu ilçelerde görevli hamile ve engelli kamu çalışanlarının da bir gün idari izinli sayılacağı bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tufanbeyli Saimbeyli Adana Güncel Haberler

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