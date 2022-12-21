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Adana'nın 2 ilçesinde eğitime 'kar' engeli

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Adana'nın 2 ilçesinde eğitime 'kar' engeli

ADANA'nın Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçesinde, yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği, engelli ve hamile kamu personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

ADANA'nın Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçesinde, yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği, engelli ve hamile kamu personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Adana'nın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Karın yoğun yaşandığı Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiği, engelli ve hamile kamu personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tufanbeyli Saimbeyli Adana Güncel Haberler

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