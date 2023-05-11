Adana muhabiri Can Çelik, '41 gün komada kalan jokey Samet, 18 ay sonra ata bindi' haberiyle ödüle layık görüldü

TJK tarafından Türk atçılık ve yetiştiriciliğini, atçılık tarih ve kültürünü, at yarışçılığını ve TJK'nın çalışmalarını tanıtmak ve bu doğrultuda medyada yer alan haberlerin değerlendirilip ödüllendirilmesi yoluyla ilgili basın, yayın organlarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen Nimet Üyken Basın Ödülleri Yarışması'nda kazananlar belli oldu. İstanbul Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu'nda 11 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilen Seçici Kurul Toplantısı'nda yarışmaya katılan 2022 yılına ait 'Ulusal' ve 'Yerel' kategorilerinde toplam 66 eser değerlendirildi. Seçici Kurul tarafından 'Ulusal Medya Fotoğraf' ve 'Yerel Medya' dallarındaki başvurular arasında ödüle layık eser görülmedi.