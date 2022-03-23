Adana Mimar Kemal Ortaokulu'na kütüphane açıldı - Haberler

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Adana Mimar Kemal Ortaokulu'na kütüphane açıldı

AA - Koray Kılıç - Güncel
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Adana Mimar Kemal Ortaokulu'na kütüphane açıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki Mimar Kemal Ortaokulu'na, Sabri Ülker Vakfı tarafından yaptırılan kütüphane, törenle açıldı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki Mimar Kemal Ortaokulu'na, Sabri Ülker Vakfı tarafından yaptırılan kütüphane, törenle açıldı.

Vakfın adını taşıyan kütüphanenin açılış törenine Sabri Ülker Vakfı Başkanı Talat İçöz, Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş ve Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak katıldı.

Vakıf Başkanı Sabri İçöz, açılan kütüphanenin çocuklara katkı sağlamasını ve onların yolunu aydınlatmasını temenni etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak da kütüphanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

AA / Koray Kılıç - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Yaşar Koçak, Seyhan, Adana, Güncel, Haberler

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