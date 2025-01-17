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Adana, Mersin ve Osmaniye'de Karneler Dağıtıldı

Adana, Mersin ve Osmaniye'de Karneler Dağıtıldı
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Adana, Mersin ve Osmaniye'nin ilçelerinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Mersin'in Gülnar ilçesinde 3,326 öğrenci karne alırken, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de başarılar kutlandı. Yetkililer, öğrencilerin tatillerini dinlenerek ve kitap okuyarak geçirmelerini önerdi.

Adana, Mersin'in ve Osmaniye'nin ilçelerinde, öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen törenlerde, 3 bin 326 öğrenci karne veya gelişim raporlarını aldı.

Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, eğitim öğretim döneminin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını belirterek, tüm öğrencilere ve öğretmenlere emekleri için teşekkür etti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Kaymakam Erdinç Dolu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız ile Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Dolu, eğitim öğretim yılının birinci dönemini başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tapsız da öğrencilerin tatillerini dinlenerek ve kitap okuyarak değerlendirmesini istedi.

Saimbeyli ilçesinde de Kaymakam Emre Açar, bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte, başarılı bir dönem geçiren 15 öğrenciye yapay zeka destekli karne hediyesi verildi.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
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