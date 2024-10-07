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Adana, Mersin ve Osmaniye'de İsrail'in saldırıları protesto edildi

Adana, Mersin ve Osmaniye'de İsrail'in saldırıları protesto edildi
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Adana, Mersin ve Osmaniye'de AK Parti İl Başkanlıklarınca İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Adana, Mersin ve Osmaniye'de AK Parti İl Başkanlıklarınca İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Adana'da Müze Kompleksi önünde bir araya gelen partililer, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı. Katılımcılar, kompleks önünde İsrail'in saldırılarını anlatan afişleri inceledi.

AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı insanlık dışı saldırının birinci yılı olduğunu söyledi.

Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini dünyaya bir kez daha ilan ettiklerini belirten Gülaçtı, şöyle konuştu:

" İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılarla Filistinli savunmasız sivilleri hedef almış, uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza atmıştır. İşlediği soykırım suçunun üzerini örtmek için de 7 Ekim'i bahane etmektedir. 7 Ekim meselenin sanki sıfır noktasıymış gibi ele alan bir yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyoruz. 7 Ekim esasında İsrail katliam ve soykırım makinesinin hız ve şiddetinin daha da artmasıdır. Bir yılın içinde 17 binden fazla çocuk, 11 binden fazla kadın olmak üzere 42 binden fazla masum Filistinli sivil, İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırılarında şehit düştü. Hiçbir şey 7 Ekim'de başlamadı. Süregiden soykırıma 7 Ekim sebep olmadı. 77 yıllık bir işgal, zulüm ve katliam tarihinden bahsediyoruz."

Adana Müftüsü Mehmet Taşcı dua ettikten sonra katılımcılar müzede, İsrail'in kuruluşundan bugüne yaşananlar ile Türkiye ve dünyadaki İsrail'e yönelik protestolar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşitli platformlarda yaptığı konuşmaları içeren video gösterisini izledi.

Mersin

AK Parti Mersin İl Başkanlığınca İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir, Akdeniz ilçesindeki Ulu Cami avlusunda düzenlenen basın açıklamasında, Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini söyledi.

İsrail'in hukuku hiçe sayarak uluslararası bir insanlık suçu işlediğini belirten Aldemir, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Filistin'in haklı davasını her zaman ve her platformda savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. Türkiye, yalnızca diplomatik yollarla değil, aynı zamanda insani yardımlar ve kalkınma projeleriyle de Filistin halkının yanında olmuştur. Filistin'e yapılan insani yardımların büyük çoğunluğu bugün ülkemiz tarafından yapılmaktadır." diye konuştu.

Katılımcılar konuşmanın ardından, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını anlatan fotoğraf sergisini gezdi.

Osmaniye

AK Parti Osmaniye İl Başkanlığınca düzenlenen programda İsrail'in saldırılarına tepki gösterildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen partililer, burada ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla İsrail'in saldırılarını protesto etti.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa, burada yaptığı açıklamada, Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini söyledi.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar ile Filistinli savunmasız sivilleri hedef aldığını, uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçu işlediğini vurgulayan Binboğa, şunları kaydetti:

"Bir yılın içinde 17 binden fazla çocuk, 11 binden fazla kadın olmak üzere 42 binden fazla masum Filistinli sivil, İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırılarında şehit düştü. Bugün hala uluslararası toplum gereken adımları atmaktan, uluslararası hukuku işletmekten son derece uzaktır. İsrail, bölgenin ortasına Batılı güçlerce bırakılmış bir bomba misali on yıllardır bölgede istikrarsızlık ve kaos kaynağı olmayı sürdürmektedir. Bugün bu katliama ses çıkarmayan hiçbir devletin kendini ciddi bir devlet olarak görme hakkı yoktur."

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

Uluslararası İlişkiler İnsan Hakları Filistin AK Parti Osmaniye Politika Güncel İsrail Mersin adana

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