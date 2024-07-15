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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler anıldı

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Adana, Mersin ve Osmaniye'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı, dualar edildi.

Adana, Mersin ve Osmaniye'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı, dualar edildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Yavuz Selim Köşger, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimde Ankara Gölbaşı'nda şehit olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç ve diğer katılımcılarla kabirlere karanfil bıraktı.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Köşger, "FETÖ teröristleri, bu millete, milletin silahını doğrultulmaya kalkıştı. Bütün millet ayağa kalkarak askerin, polisin içindeki vatanperver evlatlarımızla badireyi savuşturdu. Allah bir daha böyle acıları millete göstermesin." diye konuştu.

Baba Oruç da evlatlarıyla gurur duyduğunu belirterek, "Evlatsız yaşarız ama vatansız yaşayamayız. Allah bizi vatansız, yurtsuz yapmasın." dedi.

Mersin

Mersin'de de şehit yakınları, Toroslar ilçesi Mersin Asri Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.

Türk bayraklarıyla donatılan kabirlerin bakımını yapan aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek de şehit aileleriyle görüştü, mezarlara çiçek koydu.

Osmaniye

Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Garnizon Şehitliği'nde anma programı gerçekleştirildi.

Şehit yakınları, Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ile Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in de katıldığı programda İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın dualarına eşlik eden katılımcılar, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Vali Yılmaz, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit düşen özel harekat polisi Mehmet Karacatilki'nin ailesine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Demokrasi 15 Temmuz Osmaniye Mersin Adana Politika Güncel Haberler

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