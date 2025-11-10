Haberler

Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde Büyük Önder Atatürk anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende Kaymakam Sançar Batuhan ve Belediye Başkanı Kemal Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törende katılımcılar, saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Saimbeyli ilçesinde Şehit Ali Çakar Anadolu Lisesi bahçesinde yapılan törende, çelenk sunulmasının ardından siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Mersin

Mersin'in Tarsus ilçesinde de Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, Garnizon Komutanı Albay Hasan Hüseyin Yörük ve Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törenin ardından, Tarsus Şehitishak İlkokulu'nda anma programı yapıldı.

Bozyazı ilçesinde de Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Anamur ilçesinde ise protokol üyeleri Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Hatay

Hatay'ın Samandağ ilçesinde de Cumhuriyet Başsavcılığınca adliye önünde tören düzenlendi.

Konuşmaların yapıldığı törende katılımcılar, saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz - Güncel
