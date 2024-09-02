Adana, Mersin ve Hatay'da Okul Öncesi ve İlkokul Birinci Sınıf Öğrencileri İçin İlk Zil Çaldı

Adana, Mersin ve Hatay'da bu yıl okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için ilk zil "uyum" eğitimi için çaldı.

Adana'da okullarına aileleriyle gelen öğrenciler büyük heyecan yaşadı.

Eğitim görecekleri sınıflarına geçen öğrenciler, öğretmenlerinin anlattıklarını dinledi. Bazı öğrenciler ailelerinden ayrılmak istemeyip gözyaşı döktü.

Kentte bu eğitim öğretim yılında resmi ve özel okullarda okul öncesinde 20 bin 831, ilkokul 1'inci sınıfta 47 bin 509 öğrenci eğitim görecek.

Mersin

Mersin'de de okul öncesi ile ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik ilk zil "uyum" eğitimi için çaldı.

Yenişehir İlkokulu'na aileleriyle gelen öğrenciler, büyük heyecan yaşadı.

Yeni dönemde kent genelinde okul öncesinde 22 bin 208, birinci sınıfta 35 bin 141 öğrenci eğitim görecek.

Hatay

Hatay'da da uyum eğitimi kapsamında okul öncesi ile ilkokul birinci sınıf öğrencileri velileriyle okula geldi.

Düzenlenen törenin ardından sınıflarına geçen öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanıştı.