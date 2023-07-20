Adana, Mersin ve Hatay'da hava sıcaklıkları yükselerek vatandaşları zor durumda bırakıyor. Vatandaşlar gölgelik alanlarda serinlemeye çalışırken, tarım işçileri ise uzun kollu kıyafetlerle sıcaklardan korunmaya çalışıyor. Depremzedeler ise klimalı alanlarda vakit geçirerek serinlemeye çalışıyor.

Adana, Mersin ve Hatay'da hava sıcaklıkları vatandaşları bunaltıyor.

Adana'da yüksek hava sıcaklığı ve nem oranının da yüzde 50'lere ulaşması nedeniyle dışarı çıkan vatandaşlar, park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda vakit geçirdi, buradaki çeşmelerden serinlemeye çalıştı.

Kentte kimi vatandaşlar da Seyhan Nehri civarında gezinti yaptı.

Mersin

Mersin'de de etkili olan sıcak hava nedeniyle meydan, cadde ve sokaklarda durgunluk yaşanıyor.

Hava sıcaklığının 32 dereceyi bulduğu kentte, vatandaşlar gölgelik alanlarda güneşten korunmaya çalıştı.

Silifke ilçesinin yüksek kesimlerdeki nohut tarlalarında da sıcağa rağmen hasat mesaisi sürüyor.

Kavurucu sıcaklardan etkilenmemek için uzun kollu kıyafetler tercih eden tarım işçileri, zaman zaman mola vererek sıcaklardan korunmaya çalışıyor.

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da da sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Öğle saatlerinde hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu merkez Antakya ilçesinde, konteyner kentlerde kalan depremzedeler serinlemek için klimalı alanlarda vakit geçiriyor.

Ağır hasarlı binaların yıkımlarının sürdüğü kentte, görevliler sıcağa rağmen çalışmalarını sürdürüyor.