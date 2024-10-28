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Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana'da Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Yavuz Selim Köşger, Adana 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cafer Boyraz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunan programa, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Mersin

Mersin'de Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende Vali Ali Hamza Pehlivan, Tuğamiral Tayfun Karataş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Hatay

Hatay'da Antakya Şehitliği'nde düzenlenen programda ziyaretçiler, şehit kabirlerine karanfil bıraktı, dua etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende de Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Armağan Teköz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Osmaniye

Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nın önünde yapılan törene, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Çenet ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten ile vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunumunun ardından katılımcılar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel

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