Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Başladı

Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da öğrenciler 2025-2026 eğitim öğretim yılında dersbaşı yaptı.

Adana'da 34 bin 856 öğretmen ve 547 bin 59 öğrenci için 1642 okulda 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

Merkez Seyhan ilçesindeki Cebesoy İlkokulu'na gelen öğrenciler, öğretmenleriyle buluşmanın sevinicini yaşadı.

Okul bahçesinde sıraya giren öğrenciler İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına girerek derslerine başladı.

Mersin

Mersin'de yeni eğitim öğretim yılında öğrenciler için ilk ders zili çaldı.

Yenişehir İlkokulu'na giden öğrenciler, sınıflarında arkadaşlarıyla buluştu.

Okul bahçesinde bekleyen aileler de eğitim hayatına yeni başlayan çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Hatay

Hatay'da, depremde aldığı hasar sonrası yıkılan ve yerine yenisi yapılan 3 katlı 12 derslikli Dursunlu Gazi İlkokulu ve Ortaokulu'nun açılışı yapıldı.

Vali Mustafa Masatlı ve beraberindekiler, okulun açılış kurdelesini keserek ilk ders zilini çaldı, sınıfları gezerek öğrencilere hediye verdi.

Bu sırada 1. sınıf öğrencisi Ali Asil Harnuboğlu'nun ağladığını gören Vali Masatlı, küçük çocuğu teselli etmeye çalıştı. Ali Asil, ilk dersini annesiyle yaptı.

Masatlı, daha sonra gazetecilere, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Deprem sonrası bu yıl 181 yeni okulun hizmet verdiğini belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 798 okulumuzun büyük onarımını gerçekleştirdik, 145 okulumuzda güçlendirme faaliyetleri yaptık, 181 yeni okulumuzu hizmete açtık. Bu 181 okulumuzun derslik sayısı 1873'tür, diğer taraftan 86 okulumuzun da inşaatı devam ediyor. İnşallah bunlar tamamlanınca 1137 dersliği daha Hatay'ımızın eğitim öğretim hizmetlerine sunacağız."

Osmaniye

Osmaniye'de 2025-2026 eğitim öğretim yılı için 10 bin öğretmen ve 149 bin öğrenci 460 okulda dersbaşı yaptı.

İstiklal İlkokulu'nda düzenlenen törene Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı.

Öğrencilerce hazırlanan halk oyunları gösterilerinin ardından havaya beyaz balonlar bırakıldı.

Vali Yılmaz'ın ilk ders zilini çalmasıyla tören sona erdi.