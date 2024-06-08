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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de YKS TYT sınavı başladı

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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) başladı.

Adana'da TYT'ye girecek adaylar, sınava girecekleri okullara erken saatlerde gitmeye başladı.

Adaylar, görevlilerin kimlik ve belge kontrolünün ardından salona alındı.

Yanlış okula gelen ögrenciye polis yardım etti

Merkez Sarıçam ilçesi ÇEAŞ Sofulu Ortaokulunda sınava girecek bir öğrenci, isim benzerliği nedeniyle merkez Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki ÇEAŞ Anadolu Lisesine gitti. Okulun yanlış olduğunu fark eden öğrenci, bu sırada oradan geçen motosikletli trafik polisinden yardım istedi.

Trafik polisi, kaskını verdiği öğrenciyi kapıların kapatılmasına dakikalar kala okula götürerek sınava girmesine yardımcı oldu.

Mersin

Mersin'de adaylar, merkez Akdeniz ilçesindeki Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Orta ve İlkokulu aileleriyle sabahın erken saatlerinde geldi.

Kimlik kontrolü yapılan adaylar, sınava girecekleri salonlarına alındı. Aileler de çocuklarını okul dışında bekledi.

Bu okulda sınava girecek bir aday kimliğini kaybettiği gerekçesiyle sınava giremedi. Genç kız gözyaşı dökerek okuldan ayrıldı.

Bazı adayların sınava yetişebilmek için koşarak okula geldiği görülürken, giriş kapılarının kapanmasının ardından okula gelen bir adayda sınava giremedi.

Hatay

Hatay'da öğrenciler, sabahın erken saatlerinde TYT'ye girecekleri okullara gitti.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Yerleşkesi'nde sınava girecek adaylar, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

Çocuklarını sınava uğurlayan aileler, dışarıda bekledi.

Osmaniye

Osmaniye'de de adaylar, erken saatte geldikleri okullarda kimlik kontrolünün ardından salonlara alındı.

Kapıların kapanmasına az bir süre kala gelen adaylar, salonlara koşarak giderken, adayların yakınları okul bahçesinde bekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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