Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Sıcak Hava Hayatı Olumsuz Etkiledi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 40 dereceyi geçen hava sıcaklığı nedeniyle yaşam olumsuz etkilendi. Kent sakinleri gölgelik alanları tercih ederken, bazı merkez ilçelerde ölçülen yüksek sıcaklık ve nem oranı nedeniyle sahil ve meydanlarda sakinlik gözlendi. Depremzedeler ise klimalı alanlarda serinlemeye çalışıyor.