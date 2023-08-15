Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Sıcak Hava Etkisi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sıcak hava nedeniyle hayat olumsuz etkileniyor. Sıcaklığın 38 dereceye ulaştığı Adana'da cadde ve bulvarlarda sakinlik gözlendi. Mersin'de nem oranının yüksek olması yaşamı olumsuz etkiledi. Hatay'da hava sıcaklığı 38 dereceyi aştı. Osmaniye'de ise termometreler 38 dereceyi gösterdi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının 38 dereceye ulaştığı Adana'da, sıklıkla kullanılan cadde ve bulvarlarda sakinlik oluştu.

Dışarıya çıkanlar, bunaltıcı sıcaktan korunmak için gölgelik alanları tercih etti. Bazı kişiler de sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı.

Mersin merkezde nem oranı 70'i geçti

Mersin'de de bazı merkez ilçelerde 41 derece ölçülen hava sıcaklığı ve yüzde 71'e ulaşan nem oranı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde, bunaltıcı hava nedeniyle sahil ve meydanlarda sakinlik gözlendi.

Bazı vatandaşlar ağaçların gölgesinde ve kameriyelerde dinlenmeye çalıştı.

Hatay'da hava sıcaklığı 38 dereceyi aştı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, hava sıcaklığı 38 dereceyi aştı.

Vatandaşlar, güneşten korunmak için gölgelik alanları ve ağaçların altını tercih etti.

Konteyner kentlerde kalan depremzedeler de serinlemek için klimalı alanlarda vakit geçirdi.

Osmaniye

Nem oranının yüzde 53'ü bulduğu Osmaniye'de termometreler ise 38 dereceyi gördü.

Sıcaktan etkilenmek istemeyen vatandaşlar gölgelik ve kapalı mekanlarda vakit geçirmeyi tercih ederken cadde, sokak ve meydanların sakin olduğu gözlendi.