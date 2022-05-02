Ramazan Bayramı namazı kılındı
AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Habib-i Neccar Camisi dış/genel planı İl Müftü Vekili Murat Akçay'ın vaazı Cemaatin namaz kılması Hatay Hatay'da vatandaşlar bayram namazını Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde kıldı.
Habib-i Neccar Camisi dış/genel planı
İl Müftü Vekili Murat Akçay'ın vaazı
Cemaatin namaz kılması Hatay
Hatay'da vatandaşlar bayram namazını Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde kıldı.
İl Müftü Vekili Murat Akçay'ın vaazının ardından vatandaşlar iç ve dış avlularda yerlere serilen hasırlar ve getirdikleri seccadeler üzerinde bayram namazını kılarak dua etti.
Cami çıkışında vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel