Ramazan Bayramı namazı kılındı

Habib-i Neccar Camisi dış/genel planı

İl Müftü Vekili Murat Akçay'ın vaazı

Cemaatin namaz kılması Hatay

Hatay'da vatandaşlar bayram namazını Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde kıldı.

İl Müftü Vekili Murat Akçay'ın vaazının ardından vatandaşlar iç ve dış avlularda yerlere serilen hasırlar ve getirdikleri seccadeler üzerinde bayram namazını kılarak dua etti.

Cami çıkışında vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.