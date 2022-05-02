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Ramazan Bayramı namazı kılındı

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Habib-i Neccar Camisi dış/genel planı İl Müftü Vekili Murat Akçay'ın vaazı Cemaatin namaz kılması Hatay Hatay'da vatandaşlar bayram namazını Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde kıldı.

Habib-i Neccar Camisi dış/genel planı

İl Müftü Vekili Murat Akçay'ın vaazı

Cemaatin namaz kılması Hatay

Hatay'da vatandaşlar bayram namazını Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde kıldı.

İl Müftü Vekili Murat Akçay'ın vaazının ardından vatandaşlar iç ve dış avlularda yerlere serilen hasırlar ve getirdikleri seccadeler üzerinde bayram namazını kılarak dua etti.

Cami çıkışında vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

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