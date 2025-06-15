Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de LGS heyecanı yaşandı
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.
Adana'da Lgs'ye girecek öğrenciler, yakınlarıyla sınavların düzenleneceği okullara geldi.
Öğrenciler, kimlikleri ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.
Okulların bahçesinde bekleyen veliler, sınav başlamadan önce görevliler tarafından dışarıda beklemeleri yönünde uyarıldı.
Aileler, okulların çevresinde vakit geçirerek çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.
Mersin
Mersin'de de okullarda LGS heyecanı yaşandı.
Toroslar ilçesindeki 19 Mayıs Ortaokulu'nda öğrenciler, aileleriyle sabahın erken saatlerinde okula geldi.
Kimlik kontrolü yapılan öğrenciler, isimleri okunarak sınav salonlarına alındı. Aileler de çocuklarını okul dışında bekledi.
Hatay
Hatay'da da 83 okulda, 22 bin 524 öğrenci LGS heyecanı yaşadı.
Antakya ilçesindeki TOKİ Şehit Süleyman Yılmaz Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, aileleriyle sabahın erken saatlerinde okula geldi.
Kimlik kontrolü yapılan öğrenciler, isimleri okunarak sınav salonlarına alındı.
Osmaniye
Osmaniye'de 33 okul ve 455 salonda 7 bin 927 öğrenci sınav heyecanı yaşadı.
Osmaniye Anadolu Lisesi'nde sınava girecek öğrenciler, kimlik kontrolünün ardından salonlara alındı.
Aileler de çocuklarını okul dışında bekledi.