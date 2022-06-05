Antalya'da LGS heyecanı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da LGS heyecanı

AA - Gülsem Adam - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da LGS heyecanı

Antalya'da, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

Antalya'da, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

Antalya'da Başöğretmen Atatürk Ortaokulu ve diğer ortaokullarda sınava girecek öğrenciler aileleriyle birlikte geldi.

Aileler, sınava girecek çocuklarını giriş belgesi ve kimlikleriyle okul bahçesine bıraktı.

Burada sınav görevlilerinin yaptığı kontrollerin ardından öğrenciler sınav salonuna alındı. Öğrenci velileri de okulun dışında çocuklarını beklemeye başladı.

AA / Gülsem Adam - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title