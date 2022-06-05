Antalya'da LGS heyecanı - Haberler

Antalya'da LGS heyecanı Antalya'da, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı. Antalya'da, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı. Antalya'da Başöğretmen Atatürk Ortaokulu ve diğer ortaokullarda sınava girecek öğrenciler aileleriyle birlikte geldi. Aileler, sınava girecek çocuklarını giriş belgesi ve kimlikleriyle okul bahçesine bıraktı. Burada sınav görevlilerinin yaptığı kontrollerin ardından öğrenciler sınav salonuna alındı. Öğrenci velileri de okulun dışında çocuklarını beklemeye başladı. AA / Gülsem Adam - Güncel Güncel Haberler

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