Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kadir Gecesi idrak edildi

OSMANİYE (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Adana Müftülüğü tarafından Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Din görevlilerince ilahi ve kasidelerin okunduğu programa katılan vatandaşlar, gecenin manevi atmosferini yaşadı.

Mevlit okunan ve vaaz verilen programda dualar edildi.

Mersin

Mersin'de Kadir Gecesi dolayısıyla kentin en büyük camileri arasında yer alan Muğdat Camisi'nde program düzenlendi.

Programda İl Müftüsü Şaban Kondi vaaz verdi.

Camiye gelenler dua edip, namaz kıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Kadir gecesi dolayısıyla Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i ziyarete açıldı.

Özel bir kutuda küçük cam tüp içinde korunan Sakal-ı Şerif, halkın ziyaretine sunuldu.

Cami imamı tarafından tutulan Sakal-ı Şerif'i önce erkekler, ardından da kadınların ziyaret etti.

Hatay

Hatay'da Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde Kadir Gecesi coşkuyla idrak edildi.

Cami içinde yer bulamayan vatandaşlar, avluya ve cami dışına açtıkları seccade ve hasırlar üzerinde namaz kıldı.

İl Müftü Vekili Murat Akçay'ın vaazıyla başlayan program, teravih namazının kılınmasıyla devam etti.

Namazın ardından ellerini semaya açarak dua eden vatandaşlara cami çıkışında tatlı ve lokum ikramında bulunuldu.

Osmaniye

Osmaniye'de Kadir Gecesi münasebetiyle vatandaşlar tarihi Enverül Hamit ile Kadirli ilçesinde bulunan tarihi Ala Camisi'ne gelerek namaz kıldı, dua etti.

İl Müftüsü Ali Çakmak, Enverül Hamit Camisi'nde düzenlenen Kadir Gecesi programında vaaz verdi, gecenin önemini anlattı.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.