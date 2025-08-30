Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Büyük Zafer'in 103. yıl dönümü kutlandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana'da Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, etkinlikler kapsamında Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Milletvekilleri, askeri ve mülki erkan, gaziler ile vatandaşların katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Vali Köşger, Tümgeneral Kalın ve Belediye Başkan Vekili Geçer, Adana Valiliği'nde tebrikleri kabul etti.

Uğur Mumcu Meydanı'nda devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı törende, öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Program geçit töreniyle son buldu.

Mersin

Mersin'de Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Mersin Kültür Merkezi'nde devam eden programda ise kent protokolü, milletvekilleri, kurum yetkilileri ve çalışanların bayramını tebrik etti.

Cumhuriyet Alanı'nda süren programda, tören aracına binen Vali Atilla Toros, Tuğamiral Salim Kalender ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, alandaki katılımcıların Zafer Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Öğrencilerin şiir okuduğu, Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu törende, Jandarma Merasim Bölük Komutanlığının "tüfekli hareketler" gösterisi de katılımcılardan alkış aldı.

Törende Adana'daki İncirlik Üssü'nden kalkan F-16 uçaklarının muharip uçak geçişi de yapıldı.

Program, geçit töreniyle sona erdi.

Hatay

Hatay'da Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından törene katılanlar İstiklal Marşı'nı okudu.

Antakya Şehitliği'nde devam eden programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Vali Masatlı ve beraberindekiler daha sonra şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Etkinlikler kapsamında Vali Masatlı, makamında diğer protokol üyeleriyle tebrikleri kabul etti.

Osmaniye

Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen törende Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 12'nci Komando Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal, Belediye Başkanı İbrahim Çenet Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Vali Yılmaz, buradaki konuşmasında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, istikbale ışık tutan bir meşale olduğunu belirtti.

Devlet Bahçeli Bulvarı'nda gerçekleştirilen programda jandarma özel harekat ekipleri gösteri gerçekleştirdi.

Mehter takımının da konser verdiği programda halk oyunları ekibi ve cimnastikçiler de gösteri sundu.