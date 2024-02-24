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Berat Kandili dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de camilerde program düzenlendi

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Berat Kandili dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlandı. Programlarda Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu, vaaz verildi, dua edildi. Cami çıkışlarında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Berat Kandili dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de camilerde program düzenlendi.

Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'ndeki kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu, vaaz verildi, dua edildi.

Mersin

Mersin'de de Berat Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.

Toroslar ilçesi Halkkent Emir Sultan Camisi'nde düzenlenen kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kılınan namazın ardından şehitler ve Filistin için dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Hatay

Hatay'da Berat Kandili münasebetiyle kandil programı düzenlendi.

İskenderun Kaptan Mehmet Paşa Cami'de Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu, dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Osmaniye

Osmaniye'de Berat Kandili münasebetiyle Bülbül Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kandil programında, ilahiler okundu, dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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