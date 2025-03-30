Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de bayram namazı kılındı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı.

Adana'da bayram namazını kılmak için çocuklarıyla Sabancı Merkez Camisi'ne gelen vatandaşlar, vaazı dinledi.

Bazı vatandaşlar, caminin dolması nedeniyle avluya serdikleri halıların üzerinde saf tuttu.

Şehitler ve İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de ölen Filistinliler için dua eden cami cemaati daha sonra bayram namazını kıldı.

Mersin

Mersin'de vatandaşlar, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde kentteki camileri doldurdu.

Bayram namazını kılmak isteyen çok sayıda vatandaş, Toroslar ilçesindeki Halkkent Emir Sultan Camisi'nde bir araya geldi.

Saf tutan vatandaşlar, vaazın ardından bayram namazı kıldı, dua etti.

Hatay

Hatay'da vatandaşlar bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde kentteki camilere geldi.

Bayram namazını kılmak isteyen çok sayıda vatandaş, Hacı Cuma Kahraman Camisi'ne gelerek İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun vaazını dinledi.

Saf tutan vatandaşlar, vaazın ardından bayram namazı kıldı, dua etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman kılınan namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Namaz sonrası çeşitli kurumlarca ikramlık dağıtıldı.

İskenderun ilçesinde de Kaptan Paşa Camisi'ne gelen vatandaşlar, bayram namazını kıldı.

Osmaniye

Osmaniye'de vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı.

Sabahın erken saatlerinde bayram namazı için Bülbül Camisi'ne gelen vatandaşlar saf tuttu.

Bayram namazının kılınmasının ardından şehitler için dualar edildi.

Vatandaşlar, namaz sonrası cami çıkışında bayramlaştı.