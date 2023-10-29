Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Valiliği ek binasında düzenlenen resepsiyonda davetlileri karşıladı.

Vali Köşger, programda yaptığı konuşmada, 29 Ekim'in, ya istiklal ya ölüm anlayışıyla 7 düvele karşı verilen mücadelenin Cumhuriyet'le taçlandığı, bir milletin küllerinden yeniden doğduğu gün olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Bayramı'nın Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük sevdasının bir sembolü olduğunu vurgulayan Vali Köşger, şöyle konuştu:

" Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi sonucunda kazandığı büyük zaferi temsil ediyor. Kanla ve irfanla kurduğumuz Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana geçen 100 yıl boyunca ülkemiz büyük bir değişim ve gelişim sürecinden geçti. Bizler de bu mirası korumak ve gelecek nesillere taşımakla yükümlüyüz. Bu amaçla Cumhuriyet'imizin 200. yüzyılında, Türkiye Yüzyılı'nda, milli ve manevi değerlerimizden kopmadan kendimize bilim ve aklı rehber edinerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak için çalışacağız, gayret edeceğiz."

Vali Köşger, programda davetlilerle ilgilenerek onlarla sohbet etti.

Ayrıca, Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen fener alayı etkinliğinde vatandaşlar, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla belediye önünde toplandı.

Bir süre sonra yürüyüşe geçen gruptakiler, Türk bayraklarını sallayarak Uğur Mumcu Meydanı'na geldi.

Burada etkinlik kapsamında, şarkıcı Melek Mosso ile DJ Ozan Doğulu konser verdi.

Çok sayıda vatandaş, bayraklarıyla konsere katılarak Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutladı.

Mersin

Mersin Valiliğince, Mersin Orduevi'nde resepsiyon verildi. Vali Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan resepsiyonda davetlileri karşıladı.

Burada konuşan Vali Pehlivan, Cumhuriyet Bayramı'nın kentte gururla kutlandığını söyledi.

Tarihten gelen birlik ve beraberlik anlayışını devam ettirdiklerini dile getiren Pehlivan, "Her alanda türlü başarılar yaptık. Biliyoruz ki çok daha fazla çalışmamız ve eserler üretmemiz gerekiyor. Bizim tarih, devlet ve medeniyet misyonumuz bunu gerektiriyor. Sadece kendimiz için değil, bütün mazlum toplumlar ve dünyada tavrını, safını iyilikten yana koymuş insanlar için bunu yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Vali Pehlivan, daha sonra konuklarıyla sohbet etti. Resepsiyonda Akdeniz Bölge Komutanlığı Bandosu da konser verdi.

Program, havai fişek gösterisinin ardından sona erdi.

Resepsiyona şehit aileleri, gaziler, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve çok sayıda davetli katıldı.

Hatay

Hatay'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü münasebetiyle Hatay Valiliğince bir restoranda resepsiyon düzenlendi.

Vali Masatlı, resepsiyona katılanları eşi Esra Masatlı ile karşıladı.

Masatlı, daha sonra davetlilerle bir araya gelerek sohbet etti, Cumhuriyet Bayramlarını kutladı.

Resepsiyona Vali Masatlı'nın yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları, kurum müdürleri, şehit yakınları ve gaziler, askeri ve mülki erkan ile davetliler katıldı.

İskenderun ilçesinde de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar Atatürk Bulvarı'ndan Fener Caddesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından Şehit Yener Özel Eğitim Uygulamaları Okulu öğretmenleri, Cumhuriyet temalı şarkılar seslendirdi.

Dörtyol ilçesinde ise kutlamalar kapsamında motosiklet turu düzenlendi.

12 kilometrelik rotada düzenlenen tura 500 motosikletli katıldı.

Osmaniye

Osmaniye'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü münasebetiyle Osmaniye Valiliğince Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi sosyal tesisinde resepsiyon düzenlendi.

Vali Yılmaz, resepsiyona katılanları eşi Şenay Yılmaz ile karşıladı.

Yılmaz, daha sonra davetlilerin masalarını tek tek ziyaret ederek sohbet etti, Cumhuriyet Bayramlarını kutladı.

Resepsiyona Vali Yılmaz'ın yanı sıra Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, milletvekilleri, şehit yakınları ve gaziler, askeri ve mülki erkan ile davetliler katıldı.