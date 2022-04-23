23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören

İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunması

Spor salonunda düzenlenen etkinlik

Etkinliğe katılanlar

Öğrencilerin hazırladıkları gösterileri sunması

Hatay

Hatay'da, İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Antakya Spor Salonu'nda devam eden kutlama programında öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Çerko, burada, büyük bir coşku ve sevinçle kutladıkları 23 Nisan'ın dünyaya barış, huzur ve kardeşlik mesajı vermeye devam ettiğini söyledi.

Programa Vali Rahmi Doğan, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar da katıldı.