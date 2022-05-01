Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerle kutlandı.

Adana'da Türk-İş Adana 4. Bölge Temsilciliğince Arif Nihat Asya Bayrak Parkı'nda gerçekleştirilen kutlamalara çok sayıda sendika üyesi işçi katıldı.

Bölge Temsilcisi Edip Gülnar, yaptığı açıklamada, dünyada son 50 yılda işçilerin yaşam şartlarının her yıl bir öncekine göre daha da zorlaştığını belirtti.

Gülnar, Kovid-19 nedeniyle başta dar gelirliler olmak üzere hayatını çalışarak sürdüren toplum tüm kesimlerinin ağır tahribata maruz kaldığını bildirerek "Her sektörde, her ülkede küresel durgunluğun etkisi yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, çeşitli sendikaların öncülüğünde bir araya gelen çok sayıda işçi de Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü. Grup, ellerindeki çeşitli pankart ve dövizlerle slogan attı. Buradaki etkinlikte, DİSK Çukurova Bölge Başkanı Hüseyin Yaşar Gündoğdu konuşma yaptı.

Mersin

Mersin'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Yenişehir ilçesindeki Millet Bahçesi'nin yanındaki alanda toplanan çeşitli sendikaların üyeleri, ellerinde bayraklar ve dövizlerle slogan atarak Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü.

Grubun ilerleyişi sırasında polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Alanda yapılan konuşmaların ardından işçiler halay çekti.

Sanatçı İlkay Akkaya konser verdi.

Programa bazı milletvekilleri, belediye başkanları ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Hatay

Hatay'ın Defne ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla toplanan katılımcılar halay çekti.

Daha sonra katılımcılar ellerinde pankartlarla slogan atarak Şükrü Güçlü Bulvarı'na kadar yürüdü.

Grubun yürüyüşü sırasında polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Etkinlikte konuşmalarının ardından bazı müzik grupları konser verdi.

Osmaniye

Osmaniye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendikaların temsilci ve üyeleri, Masal Park'ın otopark alanında bir araya geldi.

Ellerinde pankartlar bulunan grup, konuşmaların ardından halay çekti.

Polis bölgede güvenlik önlemi aldı.