Adana Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 825 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 7 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 825 kilogram eroinin ele geçirildiğini, 30 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen narkotik operasyonunu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; elebaşılığını yurt dışında firari bulunan Ş.I.'nın yaptığı organize uyuşturucu çetesine yönelik Adana merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 825 kilogram eroin, çok sayıda ruhsatsız tabanca ile dijital materyal ele geçirildi.