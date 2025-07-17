Adana Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 130 Gözaltı, 41 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
Adana'da 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 130 kişi gözaltına alındı. 41 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik başlattığı çalışma kapsamında 130 şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Adana merkezli İstanbul, Konya, Adıyaman, Samsun ve Kayseri'de 'Narkokapan-Adana 2' adı verilen operasyon için harekete geçti. Polis, belirlenen adreslere dün şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 130 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde 5 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonun ardından Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden 41'inin işlemleri tamamlandı. Daha sonra 6'sı kadın 41 kişi, adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki diğer şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.