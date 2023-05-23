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Adana merkezli sahte ilanla dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Adana merkezli sahte ilanla dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Adana merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, internetten verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdığı öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adana merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, internetten verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdığı öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine internetten sahte ilan vererek dolandırıcılık yapan grubu takibe aldı.

Yapılan çalışmada, 1'i kadın 10 şüphelinin kimlik ve adresleri tespit edildi.

Ekipler, Adana merkezli 4 ilde belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonla 10 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda farklı kişilere ait banka kartı ile çok sayıda cep telefonu ve sim kart ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel

Siber Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Adana Güncel Haberler

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