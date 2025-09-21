Haberler

Adana Merkezli Sahte İçki Operasyonu: 7 Tutuklama

Adana'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 7'si tutuklandı. Operasyonda 16 bin 615 litre kaçak etil alkol ve çeşitli içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Adana merkezli 5 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki imalatında kullanılan malzemelerin ticaretini yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Adana, İstanbul, İzmir, Antalya ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda 16 bin 615 litre kaçak etil alkol, 326 litre gliserin, 116 şişe aroma, 10 bin alkol kiti, 47 şişe içki ile ruhsatsız tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bazı adreslerde ve araçlarda sahte içki yapımında kullanılan malzemelerin bulunması polis kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
