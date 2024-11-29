Adana Merkezli Sahte Dolar Operasyonunda 4 Tutuklama

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen sahte dolar operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki iki özel bankadan birinin ATM'lerine sahte 100 dolarlık 423 banknot, diğer bankanın ATM'lerine de sahte 100 dolarlık 35 banknot yatırıldığı ihbarını aldı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından kimliklerini belirlediği 15 şüpheliye yönelik Adana, Hatay ve Mersin'de çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde, elebaşı oldukları iddia edilen A.Ö, F.K, S.B. ve R.S'nin de aralarında yer aldığı 15 şüpheli yakalandı.

Ekipler adreslerde sahte 100 dolarlık 183 banknot, 1 dolarlık 256 banknot, 5 liralık 36 banknot ile ruhsatsız tabanca ve 36 mermi ele geçirdi.

Tanınmamak için şapka, gözlük ve maske kullanmışlar

Zanlıların ATM'lere para yatırdıkları sırada tanınmamak için şapka, güneş gözlüğü ve maske kullandıkları tespit edildi.

Ayrıca, şüphelilerin sahte dolarları başkalarına ait banka hesaplarını kullanarak ATM'lere yatırdığı, daha sonra Türk lirasına çevirip başkalarının hesaplarına aktardıkları saptandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılıkça ifadelerinin ardından salıverildi, A.Ö, F.K, S.B. ve R.S. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.