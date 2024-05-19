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Adana merkezli sahte altın operasyonunda 10 kişi tutuklandı

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Adana merkezli 4 ilde düzenlenen 'Ayar-3' operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı. Operasyonlarda sahte altın atölyesinde büyük miktarda altın ve altın kalıpları ele geçirildi.

Adana merkezli 4 ilde piyasaya sahte altın sürmeye çalışanlara yönelik düzenlenen "Ayar-3" operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 13 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana merkezli Mersin, Yozgat ve Kahramanmaraş'ta piyasaya sahte altın sürmeye çalışanlara yönelik düzenlenen "Ayar-3" operasyonlarında 13 kişinin yakalandığını bildirmişti.

Sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 50 milyon lira olan 3 bin 646 çeyrek altın, 811 yarım altın, 1614 tam altın ve 57 Reşat altını ele geçirilen operasyonlarda, 14 tam, 13 yarım ve 10 çeyrek altın kalıbı ile altın kalıplarının halkaları, 4 basıma hazır pul altın ve siparişlere ait evraka el konulmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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