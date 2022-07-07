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Adana merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Adana merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adana merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 28 Haziran'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 37 zanlının savcılık işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgusunun ardından 6 şüpheli salıverildi, 31 zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden KCK/TDÖ sözcüsü Ayşe Irmak ve örgütün sözde Çukurova bölge sorumlusu M.S'nin de aralarında olduğu 4'ü tutuklandı. Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk ile HDP Adana İl Başkanı Mehmet Karakış ve İl Başkan Yardımcısı Helin Kaya'nın da arasında olduğu 27 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağını da içeren adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Polis, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan bir zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddia edilen 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik 28 Haziran'da Adana merkezli Mersin, Diyarbakır, Mardin ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk, HDP Adana İl Başkanı Mehmet Karakış ve İl Başkan Yardımcısı Helin Kaya ile KCK/TDÖ sözcüsü Ayşe Irmak ve örgütün sözde Çukurova bölge sorumlusu M.S'nin de aralarında olduğu 37 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Polis, operasyon kapsamında Seyhan Belediyesi binasında da arama yapmıştı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilmişti.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Adana PKK Güncel Haberler

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