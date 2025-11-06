Haberler

Adana Merkezli Operasyonda 21 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştüren çeteye yönelik yapılan operasyonda 21 şüpheli yakalandı. Ekipler, çok sayıda ruhsatsız silah ve tabanca ele geçirdi.

ADANA merkezli 6 ilde kurusıkı tabancaların namlularını değiştirerek ateşli silaha dönüştürdüğü tespit edilen çeteye yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kurusıkı tabancaların namlularını değiştirerek ateşli silaha çeviren çeteyi, 11 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Elebaşılarının F.B. (45) ve H.D. (66) olduğu tespit edilen çeteye üye 21 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli İstanbul, Konya, Hatay, Mersin ve Kilis'te polis operasyon başlattı. Belirlenen 32 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, F.B. ve H.D.'nin de aralarında bulunduğu 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adres ve araçlarında ekiplerin aramalarında, 10 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 3 bin 102 kurusıkı tabanca, 14 bin 254 şarjör, silah yapımında kullanılan 19 bin 411 parça ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin, sorgularının sürdüğü bildirildi.

Haber : Anıl ATAR Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
