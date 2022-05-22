Adana merkezli gündüz düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı - Haberler

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Adana merkezli gündüz düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

AA - Koray Kılıç - Güncel
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Adana merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Adana merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu tacirlerine yönelik 19 Mayıs'ta Adana ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 zanlının işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 4'ü savcılık talimatıyla emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 8'i adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, adreslerinde bulunamayan 12 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yürüttüğü çalışmayla 24 şüphelinin kimliğini ve adreslerini tespit etmişti.

Ekipler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "uyuşturucu operasyonlarının gündüz yapılması" yönündeki talimatı doğrultusunda, 19 Mayıs'ta havanın aydınlanmasının ardından özel harekat polislerinin de desteğiyle Adana ve Diyarbakır'da 26 adrese operasyon düzenlemişti.

Operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramalarda 1 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu, 2,72 gram eroin, 37,26 gram kokain, 1,31 gram esrar, 11 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 15 mermi, 2 hassas terazi ile sahte 18 bin 200 lira ele geçirmişti.

AA / Koray Kılıç - Güncel

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