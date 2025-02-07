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Adana Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 3 Tutuklama

Adana Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 3 Tutuklama
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Adana'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 17 kişi arasında 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin, yabancı uyruklu kişileri Avrupa'ya götürmek karşılığında kişi başı yaklaşık 20 bin dolar aldığı belirlendi.

Adana merkezli 6 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 5 Şubat'ta göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik Adana merkezli 6 ilde düzenlenen ve 17 zanlının yakalandığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, zanlıların yabancı uyruklu kişileri Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine götürmek için kişi başı yaklaşık 20 bin dolar aldıkları belirlendi.

Daha önce evli oldukları ve bir süre önce ayrıldıkları öğrenilen kadın şüpheli A.B. (33) ile A.Ç'nin (37) göçmen kaçakçılığında birlikte hareket ettikleri iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadeleri tamamlanarak nöbetçi hakimliğe çıkarılan A.B, A.Ç. ve T.Ç. (41) tutuklandı, Suriye uyruklu 14 şüpheli sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlatmıştı.

Ekipler, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri tespit edilen zanlıları yakalamak için 5 Şubat'ta Adana, Mersin, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep ve Konya'da belirlenen adreslere özel harekat ekiplerinin desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, 17 şüpheli yakalanmış, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile bir miktar esrar ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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