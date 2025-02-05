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Adana Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 17 Zanlı Gözaltına Alındı

Adana Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 17 Zanlı Gözaltına Alındı
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Adana merkezli olarak 6 ilde düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 17 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve esrar ele geçirildi.

Adana merkezli 6 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Ekipler, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri tespit edilen zanlıları yakalamak için harekete geçti.

Adana, Mersin, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep ve Konya'da belirlenen adreslere özel harekat ekiplerinin desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 17 şüpheli yakalandı, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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