Adana Merkezli Çete, İnşaat Firmalarından 19 Milyon Lira Dolandırdı

Adana merkezli 23 ilde, hayali inşaat demiri satışıyla 12 inşaat firması sahibini dolandırdığı belirlenen çeteye üye 60 şüpheli yakalandı. 22 şüpheli tutuklandı.

ADANA merkezli 23 ilde, hayali inşaat demiri satışıyla 12 inşaat firması sahibini 19 milyon lira dolandırdığı belirlenen çeteye üye 60 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin, dolandırılan paranın izini, kurdukları 26 paravan şirket üzerinden kaybettirmeye çalıştıkları saptandı. Şüphelilerden 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, piyasa fiyatının altına inşaat demiri satışıyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen çeteyi, teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Şüphelilerin, aralarında müteahhitlerin de olduğu 12 inşaat firması sahibini bu yöntemle 19 milyon lira dolandırdığını tespit etti. Elebaşılığını Y.G. (37), A.B. (33) ve A.B.'nin (53) yaptığı belirlenen çeteye üye 60 kişinin kimliklerini belirlendi. Çete üyelerinin, dolandırdığı kişilerden parayı aldığı ancak vadettikleri inşaat demirlerini teslim etmedikleri saptandı. Şüphelilerin, dolandırılan paranın izini, kurdukları 26 paravan şirket üzerinden kaybettirmeye çalıştıkları saptandı. Ayrıca bu paravan şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 1 milyar 815 milyon lira olduğu belirtildi. Polis ekipleri, Adana merkezli 23 ilde belirlenen çok sayıda adrese 4 Kasım sabahı eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, aralarında Y.G., A.B. ve A.B.'nin de olduğu 60 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kurduğu 26 paravan şirketin banka hesabı ve ticaret sicillerine tedbir kararı uygulandı. Ayrıca şüphelilere ait 111 banka hesabı bloke edilirken, 22 araca da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G., A.B. ve A.B.'nin de aralarında olduğu 22 şüpheli tutuklandı. 25 kişi adli kontrol şartı ile 13 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
