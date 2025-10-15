Adana Lezzet Festivali'nde Gergin Anlar: Koşuculara Saldırı

ADANA'da 9'uncu Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında düzenlenen halk koşusunda polisin trafiği kesmesi nedeniyle öfkelenen bazı araç sürücüleri, koşucuları tartaklayıp hakaret etti.

Olay, 12 Ekim'de sabah saatlerinde Sarıçam ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi. Polis ekipleri, 9'uncu Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında düzenlenen halk koşusu nedeniyle güzergahtaki yolları araç trafiğine kapattı. Bulvara çıkan yolda bekleyen araç sürücüleri, koşunun uzun sürdüğünü belirterek polise tepki gösterdi. Sürücülerden bazıları bu sırada koşucularla tartışmaya başladı. Koşucuların karşılık vermesi üzerine gerginlik yaşandı. Sürücülerden biri koşucuları tartaklayıp, hakaret etti. Araya çevredeki vatandaşların girmesiyle gerginlik son buldu. Bir sürücü ise doğum yapmak üzere olan eşini hastaneye yetiştirmesi gerektiğini iddia ederek polisi yolu açması için ikna etmeye çalıştı. Yaşanan gerginlik, trafikteki motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.