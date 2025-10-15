Haberler

Adana Lezzet Festivali'nde Gergin Anlar: Koşuculara Saldırı

Adana Lezzet Festivali'nde Gergin Anlar: Koşuculara Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da düzenlenen 9. Uluslararası Lezzet Festivali etkinlikleri sırasında halk koşusuna katılan koşuculara, trafiği kapalı bırakması nedeniyle bazı sürücüler tarafından saldırı yapıldı. Olay, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle son buldu.

ADANA'da 9'uncu Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında düzenlenen halk koşusunda polisin trafiği kesmesi nedeniyle öfkelenen bazı araç sürücüleri, koşucuları tartaklayıp hakaret etti.

Olay, 12 Ekim'de sabah saatlerinde Sarıçam ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi. Polis ekipleri, 9'uncu Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında düzenlenen halk koşusu nedeniyle güzergahtaki yolları araç trafiğine kapattı. Bulvara çıkan yolda bekleyen araç sürücüleri, koşunun uzun sürdüğünü belirterek polise tepki gösterdi. Sürücülerden bazıları bu sırada koşucularla tartışmaya başladı. Koşucuların karşılık vermesi üzerine gerginlik yaşandı. Sürücülerden biri koşucuları tartaklayıp, hakaret etti. Araya çevredeki vatandaşların girmesiyle gerginlik son buldu. Bir sürücü ise doğum yapmak üzere olan eşini hastaneye yetiştirmesi gerektiğini iddia ederek polisi yolu açması için ikna etmeye çalıştı. Yaşanan gerginlik, trafikteki motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Şara Moskova'da! Rusya lideri Putin ile bir araya geldi

Tarihi kare! 5000 km yol giden Şara'nın Putin'den tek bir isteği var
Adalet Bakanı Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Adli Tıp'tan uzman mütalaası talep edildi

Rojin Kabaiş dosyasına Bakan Tunç el attı! Olayı aydınlatacak gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Artık tüm Türkiye'nin belası! Marketleri de istila edecekler

Artık tüm Türkiye'nin belası! Marketleri de istila edecekler
Kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında olay gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.