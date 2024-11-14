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ADANA Kuzen cinayetinde görüntüler ortaya çıktı

ADANA Kuzen cinayetinde görüntüler ortaya çıktı
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ADANA'da galerici Emre Işık'ın (30) kuzeni Hakan Işık'ı (45) trafikte tabancayla vurduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da galerici Emre Işık'ın (30) kuzeni Hakan Işık'ı (45) trafikte tabancayla vurduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Kasım'da saat 08.30 sıralarında İmamoğlu ilçesi Hürriyet Mahallesi Şehit Osman Tatar Caddesi'nde meydana geldi. Otomobili ile seyreden galerici Emre Işık, borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu, galerici kuzeni Hakan Işık'ın kullandığı otomobili gördü. Otomobilden inip, belinden çıkardığı tabancayla kuzenine defalarca ateş eden Emre Işık daha sonra koşarak uzaklaştı. Ağır yaralı halde otomobiliyle hastaneye giden Hakan Işık, kurtarılamadı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Hakan Işık'ın cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi. İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emre Işık'ın Ceyhan ilçesinde bir evde saklandığını belirledi. Eve baskın yapan ekipler, Emre Işık ile olayla bağlantılı oldukları iddia edilen babası Erdal, ağabeyi Erdi ve kuzeni Nejat Işık'ı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Diğer yandan Emre Işık'ın, kuzeni Hakan Işık'ı tabancayla vurduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına e yansıdı. Görüntülerde; Hakan Işık'ın kullandığı otomobilin önüne geçerek aracını durduran Emre Işık'ın inerek sürücü koltuğundaki kuzenine defalarca ateş edip kaçtığı, ağır yaralı Hakan Işık'ın da hastaneye gitmek için otomobille ilerlediği görüldü.

Haber: Ali GÖKDAL - Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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