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Adana Kozan'da Uyuşturucu Operasyonu: Bin 782 Hap Ele Geçirildi

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Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bin 782 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 1 şarjör ve 6 mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bin 782 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu eve baskın yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bodrumdaki zulada bin 782 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 1 şarjör ve 6 mermi ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan S.A. emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Operasyon Kozan Adana Uyuşturucu Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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