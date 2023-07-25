Adana Kozan'da meydana gelen depremle ilgili saha çalışmaları başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen depremle ilgili saha çalışmalarına başlandığını bildirdi. Özhaseki, deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve il müdürlüğü ekiplerinin AFAD ile koordineli şekilde sahada çalışmalara başladığını belirtti.