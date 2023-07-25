Adana Kozan'da meydana gelen depremde can ve mal kaybına yönelik ihbar yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen depremde can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar olmadığını açıkladı. AFAD Başkanı Yunus Sezer ise olumsuz bir durum bulunmadığını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

BAKAN YERLİKAYA: CAN VE MAL KAYBINA YÖNELİK İHBAR YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "Bugün saat 08.44'te Adana'mızın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu ana kadar 112 Acil İhbar hattına can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar yapılmamıştır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da "Adana Kozan'da meydana gelen ve civar illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz sahada; iletişim altyapısı, yol güzergahları ve diğer alanlara ilişkin taramalarını sürdürmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.