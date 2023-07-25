Adana Kozan'da Mesire Alanında Çıkan Yangın Söndürüldü
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Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan mesire alanında çıkan yangın, Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde, mesire alanında çıkan yangın söndürüldü.
Durmuşlu Mahallesi'nde mesire alanındaki ormanlık bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel