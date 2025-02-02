Adana Kozan'da İki Katlı Evde Yangın
Adana'nın Kozan ilçesinde İsmail Azgın'a ait iki katlı evde çıkan yangında önemli hasar meydana geldi. Yangın, Cumhuriyet Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında iki katlı evde hasar oluştu.
Cumhuriyet Mahallesi'nde İsmail Azgın'a ait iki katlı evin ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel